В Барнауле ночью на пустом проспекте столкнулись три легковых автомобиля. Пострадала девушка

ДТП с участием легковых автомобилей произошло ночью 4 марта на проспекте Строителей, сообщают очевидцы в Barnaul22. В результате столкновения пострадала девушка, сообщили altapress.ru в пресс-службе барнаульской ГИБДД.
Сообщается, что ДТП произошло в 22:40 на проспекте Строителей около дома №33. Женщина 1996 года рождения, которая находилась за рулем автомобиля BMW, не справилась с управлением и наехала на бордюрный камень.
После этого ее автомобиль столкнулся с автомобилем Mersedes-Benz, которым управлял мужчина 1977 года рождения, и влетел в Nissan, за рулем которого был мужчина 1994 года рождения.
В результате ДТП девушка 1998 года рождения, которая ехала в автомобиле BMW, получила телесные повреждения. Ей оказали медицинскую помощь в городской больнице №1.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия.
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