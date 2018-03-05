В Барнауле ночью на пустом проспекте столкнулись три легковых автомобиля. Пострадала девушка

Сообщается, что ДТП произошло в 22:40 на проспекте Строителей около дома №33. Женщина 1996 года рождения, которая находилась за рулем автомобиля BMW, не справилась с управлением и наехала на бордюрный камень.

После этого ее автомобиль столкнулся с автомобилем Mersedes-Benz, которым управлял мужчина 1977 года рождения, и влетел в Nissan, за рулем которого был мужчина 1994 года рождения.

В результате ДТП девушка 1998 года рождения, которая ехала в автомобиле BMW, получила телесные повреждения. Ей оказали медицинскую помощь в городской больнице №1.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия.