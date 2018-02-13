В Барнауле обсудили, эффективно ли работают деньги на поддержку бизнеса

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Попали в рейтинг

Компания "СиСорт" в 2012-2017 годах инвестировала в развитие более 100 млн рублей. Выручка за эти годы возросла в четыре раза, средняя зарплата в два, налоги в шесть, сказал Евгений Таргаев, замдиректора компании.

Предприятие вошло в рейтинг самых быстрорастущих российских компаний "Техуспех" и 30% продукции она экспортирует.

Немалую роль в этом сыграли бюджетные средства, подтверждают в компании.

Евгений Таргаев,

замдиректора компании "СиСорт":

— За это время мы получили субсидии на компенсацию банковского процента и на возмещение части затрат по выставкам, а также грант губернатора на разработку нового оборудования.

В числе компаний, которые успешно провели модернизацию и расширение производства, в правительстве края называют таких получателей господдержки как "Алтайтара", "АЗАС", "Конти", "Барнаульская халвичная фабрика", "Ренессанс Косметик", "СиСорт", "Любава" и др.

По разным каналам

С 2014 года в крае действовало 15 мер финансовой поддержки бизнеса. Те, кто протоптали дорожку в ведомства, научились правильно подавать документы и соответствуют критериям, получили деньги по разным "каналам".

К примеру, барнаульская компания "Лакаса-Тэкс" (единственный в Сибири производитель махровых изделий) только в последнее время получила 17 млн рублей на компенсацию части затрат на покупку оборудования и 1,5 млн — на возмещение части банковской ставки по кредиту на эти же цели.

А еще 1,9 млн — на возмещение части процентов по кредитам на "оборотку".

Елена Куприянова,

директор компании "Лакаса-Тэкс":

— Рост объемов производства с 2012 года составил более 30%.

Что эффективнее?

Между тем, разные программы дают разные результаты, как это ни банально звучит. Александр Евстигнеев, замначальника управления края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, считает весьма эффективной, в частности, компенсацию части затрат на покупку техники и оборудования .

За последние три года на компенсацию части затрат на покупку техники и оборудования (по договорам лизинга и прямым договорам поставки) в крае направили 600 млн рублей. А получатели денег (их было 414) инвестировали 6,4 млрд рублей, уплатили налоги на 3 млрд рублей и создали более 2,8 тыс. новых рабочих мест.

Исследование ОНФ эффективности безвозмездных мер финансовой поддержки в Алтайском крае — субсидий и грантов — эти выводы, в общем, подтверждает.

Самые эффективные

В выборку ОНФ попали 455 алтайских компаний, получавших в крае бюджетные деньги по федеральным программам Минэкономразвития в 2013-2016 годах. По оценкам Евстигнеева, это лишь несколько процентов от общего числа получателей безвозмездной финансовой поддержки.

По словам алтайского бизнес-омбудсмена Павла Нестерова, в ОНФ изучили бухгалтерскую отчетность этих получателей. А критерием эффективности был возврат налогов.

Самые эффективные программы (из выборки ОНФ) Содействие лизингу техники и оборудования: на рубль бюджетных денег получатели уплатили 12 рублей налогов (1 к 12). Программа возмещения части затрат на оборудование дала результат: 1 к 5,5. Возмещение части затрат на приобретение оборудование: 1 к 3,6. Субсидии на поддержку действующих инновационных компаний: 1 к 3,5.

Не окупились

А вот часть программ вообще не дали бюджетной "окупаемости" — то есть возврата в виде налогов. Налоги они платят пока меньше, чем в них вложено.

Самые неэффективные программы (из выборки ОНФ) Гранты в приоритетных сферах экономики: на 1 рубль вложений отдача 0,75 рублей. Гранты начинающих субъектам малого предпринимательства: 1 к 0,29. Субсидии на поддержку начинающих инновационных компаний: 1 к 0,13.

Не "окупились" и поддержка ремесленников, субсидии на организацию групп дневного времяпровождения дошкольников и социальное предпринимательство. Более того, 32 компании из выборки не сдают отчетность, а 42 ликвидированы.

Вывод: не надо торопиться

Какие выводы из этого делают эксперты? Павел Нестеров полагает: инновационные компании дают эффект лишь через какое-то время. Так что выводы делать рановато. А поддержку социального бизнеса, ремесленников и частных детсадов оценить через возврат налогов сложно — есть же и другие важные вещи.

Александр Евстигнеев,

замначальника управления края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры:

— Мы и не ждем от поддержки художественных промыслов того эффекта, который дает поддержка приобретения оборудования и техники. Мы понимаем, что должны поддержать эту отрасль, для сохранения исторического и культурного наследия региона и страны в целом, поддержки самозанятости.

Вообще же, наибольший эффект дает сочетание денежной помощи с не денежной, считает Евстигнеев.

Директор компании "Хеликс Алтай" Виктор Гудяк готовится открыть небольшой диагностический центр в Барнауле. Чтобы выбрать место, он воспользовался бизнес-навигатором. Договора он регистрировал в МФЦ — говорит, что сэкономил много времени. В крае сейчас действует 16 окон МФЦ, в которых услуги могут получить только предприниматели, не стоя в общей очереди.

Поддержку переформатируют

Так или иначе, власти региона как раз сейчас переформатируют поддержку бизнеса. Они декларируют, что эта поддержка станет более доступной.

К примеру, "единым окном", куда можно пойти за всеми видами поддержки, должен стать "Алтайский фонд МСП" — он только начал работу, а его директором назначен Антон Слободчиков.

В любом случае объем средств по федеральным программам Минэкономразвития РФ ощутимо сокращается. Александр Евстигнеев, впрочем, подчеркнул в разговоре с altapress.ru: Алтайский край при этом полностью сохранил свой объем поддержки.

Справка

"Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства" — некоммерческая организация. Ее учредитель — управление края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Объединил функции "Алтайского гарантийного фонда", центра поддержки предпринимательства, краевого бизнес-инкубатор, центра поддержки экспорта и центра инноваций социальной сферы.