В Барнауле обсудили проекты улучшения городской среды.

В обсуждении приняли участие жители районов, эксперты, общественники, представители власти. Так, в Железнодорожном районе участники обсудили благоустройство пешеходной зоны по ул. Молодежной от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского и проезда Полюсного. В Ленинском районе Барнаула обсудили проект благоустройства площади Мира и аллеи Целинников. В Центральном районе состоялся круглый стол по обсуждению проектов благоустройства Нагорного парка и Демидовской площади. В Октябрьском – проекты благоустройства Обского бульвара и сквера Химиков. В Индустриальном – на обсуждение было вынесено сразу три объекта - Ленинградская аллея, сквер Адмирала Кузнецова и аллея в микрорайоне Новосиликатный "25 лет Индустриальному району".

Теперь барнаульцам осталось определить, какие именно объекты попадут в программу уже в этом году. Напомним, голосование пройдет 18 марта. Чтобы принять участие в голосовании за благоустройство общественно значимых территорий в Барнауле нужно прийти 18 марта с паспортом на счетный участок, который находится в том же здании, что и избирательный, и выбрать из списка предложенных территорий шесть. Сделать это могут барнаульцы, достигшие 14-летнего возраста.

По словам главы комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антона Шеломенцева, итоги голосования будут подведены в течение двух-трех дней, в зависимости от активности горожан. Почти сразу власти начнут искать подрядчика на создание проектно-сметной документации, на этой уйдет до двух месяцев. Затем подрядчика на сами работы.