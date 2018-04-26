В Барнауле около месяца ищут 15-летнюю девушку

В Барнауле ищут 15-летнюю девушку Алену Дубовую. О местонахождении подростка ничего неизвестно с 3 апреля, сообщает "Лиза Алерт". Девушка из села Алтайское. По данным регионального СУ СКР, она выходит в социальные сети, может находиться в краевой столице.
Приметы пропавшей:
- рост 160 см,
- телосложение худощавое,
- волосы черные прямые,
- глаза карие.
Была одета:
- красная куртка,
- темно-синие джинсы,
- черные полуботинки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.