В Барнауле около месяца ищут 15-летнюю девушку

Сегодня, 07:02.
Происшествия

В Барнауле ищут 15-летнюю девушку Алену Дубовую. О местонахождении подростка ничего неизвестно с 3 апреля, сообщает "Лиза Алерт". Девушка из села Алтайское. По данным регионального СУ СКР, она выходит в социальные сети, может находиться в краевой столице.

Подросток. Кеды.
Подросток. Кеды. Фото: СС0.

Приметы пропавшей:

  • рост 160 см,
  • телосложение худощавое,
  • волосы черные прямые,
  • глаза карие.
Алена Дубовая.
Алена Дубовая.

Была одета:

  • красная куртка,
  • темно-синие джинсы,
  • черные полуботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

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