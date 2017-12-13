В Барнауле открылась двухэтажная закусочная "Вобла"

В Барнауле продолжает развиваться сеть закусочных "Вобла". Четвертое по счету заведение открыли в самом центре Барнаула, на пересечении проспекта Социалистический и улицы Чкалова. Все остальные "Воблы" располагаются в спальных районах краевой столицы.
Новая "Вобла" имеет два этажа. На первом располагается кухня, зона выдачи продукции, буфет. На втором – большой зал для посетителей. Как и все ее "предшественницы", эта закусочная оформлена в советском стиле. Присутствовавший на открытии Андрей Солодилов, председатель совета директоров "Барнаульского пивоваренного завода", сказал, что старинных книг, предметов мебели, игрушек, портретов Ленина и молодого Путина хватит еще как минимум на три "Воблы" вперед.
Андрей Солодилов,
председатель совета директоров "Барнаульского пивоваренного завода":
— У нас несколько задач решается подобными заведениями. Во-первых, мы хотим популяризировать культуру пития. Если мы не будем предоставлять места для подобного времяпрепровождения, люди пойдут на улицы и будут пить во дворах на лавочках, на детских площадках. Что лучше, вот это или то?
Вторая задача заключается в том, чтобы популяризировать именно наш напиток. Если бы вы знали, сколько мы ловим нерадивых продавцов, которые выдают непонятно что под этикеткой нашего продукта. Здесь стопроцентная гарантия, что никто ничто не подделывает.
Напомним, первая закусочная "Вобла" появилась в Барнауле в 2015 году. Заведения этого формата работают также в Бийске и Рубцовске.
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