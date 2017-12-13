В Барнауле открылась двухэтажная закусочная "Вобла"

— У нас несколько задач решается подобными заведениями. Во-первых, мы хотим популяризировать культуру пития. Если мы не будем предоставлять места для подобного времяпрепровождения, люди пойдут на улицы и будут пить во дворах на лавочках, на детских площадках. Что лучше, вот это или то?

Вторая задача заключается в том, чтобы популяризировать именно наш напиток. Если бы вы знали, сколько мы ловим нерадивых продавцов, которые выдают непонятно что под этикеткой нашего продукта. Здесь стопроцентная гарантия, что никто ничто не подделывает.