4 ноября, в субботу, в Барнауле открылась новая студия татуировки Unity.
В студии работают Анатолий Лёгкий, Анастасия Холод, Анатолий Журба, Инна Олива, Анастасия Комарова и Глеб Правдин. Студия начала работу несколько недель назад, но официально открылась только на прошлых выходных.
Праздник получился по-настоящему домашним. Мастера пригласили постоянных клиентов, а также просто людей, у которых уже есть татуировки и тех, кто еще только собирается их сделать. Гости могли свободно пообщаться на тему тату с настоящими специалистами, получить любую консультацию и сразу же записаться на сеанс.
В Unity выполнят художественную татуировку любой сложности, безопасно сведут старую, исправят некачественную работу. Имеются подарочные сертификаты. Три сертификата студия уже разыграла в честь своего открытия.
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Тату студия UNITY
Адрес: пр. Строителей, 4-а
Телефон для записи на сеанс и сведение татуировки:
+7 (962) 790-07-71.
Телефон для записи у мастеров :
- Настя Комарова
+7 (999) 476-51-57
- Настя Холод
+7 (996) 500-91-07
- Анатолий Журба
+7 (913) 216-98-77
- Инна Олива
+7 (913) 364-23-45
- Глеб Правдин
+7 (963) 500-18-28
- Анатолий Лёгкий
+7 (962) 790-07-71