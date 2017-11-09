В Барнауле открылась новая студия татуировки

Студия татуировки Unity. Фото: Дмитрий Медведев . Студия татуировки Unity. Фото: Дмитрий Медведев . Студия татуировки Unity. Фото: Дмитрий Медведев . Студия татуировки Unity. Фото: Дмитрий Медведев . Студия татуировки Unity. Фото: Дмитрий Медведев . Студия татуировки Unity. Фото: Дмитрий Медведев . Студия татуировки Unity. Фото: Дмитрий Медведев . Студия татуировки Unity. Фото: Дмитрий Медведев .

В студии работают Анатолий Лёгкий, Анастасия Холод, Анатолий Журба, Инна Олива, Анастасия Комарова и Глеб Правдин. Студия начала работу несколько недель назад, но официально открылась только на прошлых выходных.

Праздник получился по-настоящему домашним. Мастера пригласили постоянных клиентов, а также просто людей, у которых уже есть татуировки и тех, кто еще только собирается их сделать. Гости могли свободно пообщаться на тему тату с настоящими специалистами, получить любую консультацию и сразу же записаться на сеанс.

В Unity выполнят художественную татуировку любой сложности, безопасно сведут старую, исправят некачественную работу. Имеются подарочные сертификаты. Три сертификата студия уже разыграла в честь своего открытия.

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