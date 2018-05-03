В Барнауле открылось туристическое кафе

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В рамках официальной части к 20-летнему юбилею группе компаний "Авиафлот" Борис Анатольевич Чесноков, президент Алтайской торгово-промышленной палаты, вручил диплом.

Конечно, была и развлекательная часть — публику удивили интересной программой, в которой, как в калейдоскопе, менялись страны и впечатления: испанские, индийские и турецкие танцы, мексиканская гитара, фокусы и многое другое. Приятным (и вкусным!) сюрпризом был и карибско-европейско-азиатский фуршет.

Туристическое кафе "Авиафлот" приступило к работе и ждет всех желающих приобрести "вкусные" туры на сезон лето 2018!

Справка

Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России.

Сайт компании: www.aviaflot.ru

Телефон: +7 (3852) 22-66-66