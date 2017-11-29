В Барнауле открылся отдел сверхпрочной обуви специального назначения

Недавно открывшийся в Барнауле отдел "Мангуст" - официальный представитель белорусской фирмы "Бутекс", которая славится обувью специального назначения для силовых структур и любителей экстрима.
Спецобувь имеет множество преимуществ перед обычной, гражданской. Она разработана с учетом ношения в экстремальных ситуациях и прошла разнообразные полевые испытания. Такую обувь носят бойцы Росгвардии и армейских спецподразделений.
Кроссовки, сапоги, берцы и ботинки, которые продаются в "Мангусте", удобнее и легче, чем их "гражданские" аналоги, но вместе с тем готовые к самым экстремальным условиям. Они идеально подходят для охотников и рыболовов, туристов и путешественников, а также для любителей долгих городских прогулок, армейских игр и просто активного отдыха.
Для летних моделей используется лен и стопроцентный хлопок, что обеспечивает максимальный комфорт.
"Мангуст" также станет единственным в Барнауле магазином, представляющим обувь торговой марки Garsing.
Адрес: Барнаул, ул. Малахова, 89
Тел.: 8 (996) 700-40-99
Координаты:
53° 21' 8,49239"
83° 41' 55,9788"
Инстагарм: @otdelobuvispets.
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