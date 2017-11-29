В Барнауле открылся отдел сверхпрочной обуви специального назначения

Обувь. Фото: архив магазина "Мангуст". Обувь. Фото: архив магазина "Мангуст". Обувь. Фото: архив магазина "Мангуст". Обувь. Фото: архив магазина "Мангуст". Обувь. Фото: архив магазина "Мангуст".

Спецобувь имеет множество преимуществ перед обычной, гражданской. Она разработана с учетом ношения в экстремальных ситуациях и прошла разнообразные полевые испытания. Такую обувь носят бойцы Росгвардии и армейских спецподразделений.

Ассортимент, предлагаемый в магазине, достаточно широк и удовлетворит потребности любого клиента, как профессионального военного, так и просто любителя крепкой и качественной обуви, которая сделана "на века".

Кроссовки, сапоги, берцы и ботинки, которые продаются в "Мангусте", удобнее и легче, чем их "гражданские" аналоги, но вместе с тем готовые к самым экстремальным условиям. Они идеально подходят для охотников и рыболовов, туристов и путешественников, а также для любителей долгих городских прогулок, армейских игр и просто активного отдыха.

Абсолютную надежность и долговечность обуви придает использование высококачественных материалов, обладающих стойкостью к истиранию - натуральная шерсть и кожа, прочнейшие нетканые материалы и усиленный термопластик.

Для летних моделей используется лен и стопроцентный хлопок, что обеспечивает максимальный комфорт.

"Мангуст" также станет единственным в Барнауле магазином, представляющим обувь торговой марки Garsing.