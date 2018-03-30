В Барнауле откроется еще больше магазинов "у дома".

Ближе к дому

Исследователи Nielsen сообщают: на маленькие магазины у дома приходятся 7 из 10 походов за покупками и 26% продаж в денежном выражении. Их ежегодный оборот растет на 14%, а другие форматы прибавляют только 2–2,5% .

Nielsen связывает это с тем, что женщины и мужчины, люди в возрасте и молодые нацелены на карьеру и свободное от работы время берегут на любимые занятия.

Поэтому, пишет Nielsen, 70% россиян хотят иметь магазин у дома, до которого можно было бы дойти минимум за 5 минут, максимум – за 10.

Ольга Наумова, генеральный директор сети "Пятерочка" прокомментировала этот тренд на открытии распределительного центра в Новосибирске (октябрь 2017 года, - прим. ред.).

Ольга Наумова,

генеральный директор сети "Пятерочка":

- Мы понимаем, что многие хотят иметь комфортный, современный продуктовый магазин рядом с домом, пользоваться преимуществами покупки в сети, независимо от того, находится ли он в Москве или Рубцовске Алтайского края. Поэтому мы ставим перед собой скорее не количественную, а качественную задачу: продуктовые магазины "Пятерочка" должны находиться примерно на расстоянии 200 метров от места проживания людей.

Больше знакомых и свежих продуктов

География расположения магазинов не единственный серьезный тренд в развитии ритейла в России. 70% граждан предпочитает продукцию местного производства, приводит данные агентство НАФИ. В своем интервью "Российской газете" его директор по исследованиям Тимур Аймалетдинов, пояснил: регионы России производят и молоко, и соки, и фрукты, и овощи, и мясо. Именно эти продукты хотят видеть на полках жители.

Для сетей федерального масштаба это фактически руководство к действию. Они стремятся наращивать процент местной продукции, заключая контакты с производителями в регионах.

Та же "Пятерочка" стартовала в Алтайском крае в сентябре прошлого года примерно с 25% местных товаров и по итогам 2017 года продолжает держать эту планку, в том числе благодаря увеличению в прошлом году количества поставщиков товаров категории fresh: мясная, молочная гастрономии, фрукты и овощи.

Примечательно, что Алтайский край стал одним из лидеров по количеству компаний-производителей, с которыми начала сотрудничать "Пятерочка" в Сибири. Сейчас их 19. Больше только у Новосибирска – 34.

Олег Жданов,

постоянный покупатель универсама "Пятерочка", житель Барнаула: