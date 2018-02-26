В Барнауле откроется фримаркет

В Барнауле по адресу проспект Калинина, 5б (около Нового рынка) 4 марта откроют фримаркет. Это формат предполагает непрямой безденежный обмен вещами.
"Приносите все, что ненужное (в хорошем состояние) и забирайте все, что понравится. Платить ни за что не нужно", — сообщается в группе "Мусора.Больше.Нет, Барнаул".
Акцию проведут с 15:00 до 18:00.
Организаторы сообщают, что вещи в хорошем состоянии, которые останутся невостребованными в ходе "обмена", отправят на благотворительные нужды.
Для фримаркета можно принести ненужные вещи из хлопчатобумажной ткани — их отправят в приют для животных.
Что принести на фримаркет в Барнауле?
Для "обмена" подойдут любые вещи. Организаторы предлагают принести:
- одежду (куртки, свитер, варежки, шапки, майки, шарфы, джинсы, обувь и другое)
- декор для дома и посуду (кружки, картины, рамки для фотографий, свечи, шкатулки, копилки)
- бижутерия (подвески, серьги, кольца)
- игрушки и другие детские товары
- книги
- материалы для хендмейда (ткань, бисер, пуговицы)
- пластиковые крышки от бутылок с маркировкой "2" и "5", а также металлические крышки
- пластинки, диски, канцелярию, открытки, значки и другие товары.
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