В Барнауле откроется фримаркет

"Приносите все, что ненужное (в хорошем состояние) и забирайте все, что понравится. Платить ни за что не нужно", — сообщается в группе "Мусора.Больше.Нет, Барнаул".

Акцию проведут с 15:00 до 18:00.

Организаторы сообщают, что вещи в хорошем состоянии, которые останутся невостребованными в ходе "обмена", отправят на благотворительные нужды.

Для фримаркета можно принести ненужные вещи из хлопчатобумажной ткани — их отправят в приют для животных.

Что принести на фримаркет в Барнауле?

Для "обмена" подойдут любые вещи. Организаторы предлагают принести: