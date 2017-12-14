В Барнауле откроются пять магазинов "Фасоль" по франшизе METRO

В Барнауле появятся пять магазинов под брендом "Фасоль" франчайзинговой сети мелкооптовой торговли METRO Cash & Carry. О таких планах заявил управляющий торгового центра METRO в Барнауле Сергей Горда на конгрессе предпринимательских объединений 14 декабря.
Розничные магазины под брендом "Фасоль" работают в формате "у дома" — как правило, это может быть способом провести ребрендинг действующей торговой точки. Сергей Горда пока не уточнил, где именно они будут открыты в Барнауле, но сказал, что переговоры с предпринимателями ведутся. Причем не только в Барнауле, но и в одном из райцентров Алтайского края. План на краевой центр — пять магазинов.
Согласно данным сайта проекта "Фасоль", одно из условий для открытия — магазин должен ежемесячно покупать в METRO Cash & Carry товары на сумму минимум на 400 тыс. рублей. Он также должен соблюдать рекомендации и фирменный стиль "Фасоль" и участвовать в регулярных промо-акциях.
В компании называют франшизу "Фасоль" поддержкой малого и среднего бизнеса. Но она выгодна и самой компании: как ранее указывало издание РБК, компания получает постоянного покупателя своих товаров.
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