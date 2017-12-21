В Барнауле пенсии в новогодние праздники выплатят по графику

Сегодня, 11:26.
Жизнь

В Барнауле, несмотря на новогодние праздники, пенсионеры получат свои деньги по графику, сообщает пресс-служба краевого ПФР.

Чтобы заработать на пенсию, надо работать легально и получать "белую" зарплату.
Чтобы заработать на пенсию, надо работать легально и получать "белую" зарплату. Фото: Altapress.ru.

Однако те пенсионеры, которые получают деньги через кредитные организации 8 января, получат выплаты заранее — 28 декабря.

В почтовых отделениях выплаты за январь начнут выдавать по графику с 3 января.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров