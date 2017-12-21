В Барнауле пенсии в новогодние праздники выплатят по графику

В Барнауле, несмотря на новогодние праздники, пенсионеры получат свои деньги по графику, сообщает пресс-служба краевого ПФР.
Однако те пенсионеры, которые получают деньги через кредитные организации 8 января, получат выплаты заранее — 28 декабря.
В почтовых отделениях выплаты за январь начнут выдавать по графику с 3 января.
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