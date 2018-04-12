В Барнауле подешевели евро и доллары

Согласно данным АБС, дороже всего евро сегодня продавал "Алтайкапиталбанк" — за 79,4, а меньше всего за европейскую валюту предлагал "БКС банк" — 76,99 руб. Доллар дороже всего был в "Сибсоцбанке" — 64 руб., а дешевле всего — в банке "Акцепты", где за него предлагали 62,48 руб.

Как передает RT, утром после открытия Московской валютной биржи курс доллара вырос на 31 копейку — до 62,9 руб., а курс евро поднялся на 24 копейки, составив 77,7 руб.