В Барнауле полицейские задержали неадекватного водителя, валявшегося в луже

В Барнауле задержали неадекватного водителя мопеда. 1 июля 2018 года. Фото: vk.com/incident22. В Барнауле задержали неадекватного водителя мопеда. 1 июля 2018 года. Фото: vk.com/incident22.

Предположительно, молодой человек был в состоянии сильного опьянения, так как вел себя неадекватно. Парень валялся в луже возле трамвайных путей на пересечении улиц Челюскинцев и Анатолия. Рядом стоял мопед.

Водитель скутера оказал сопротивление приехавшим на вызов полицейским. Поэтому на него надели наручники и увезли для дальнейших разбирательств в участок.