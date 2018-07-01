В Барнауле полицейские задержали неадекватного водителя, валявшегося в луже

1 июля в столице Алтайского края сотрудники полиции задержали водителя мопеда, который вел себя неадекватно, сообщают свидетели в сообществе "Инцидент Барнаул".
В Барнауле задержали неадекватного водителя мопеда. 1 июля 2018 года. Фото: vk.com/incident22.
В Барнауле задержали неадекватного водителя мопеда. 1 июля 2018 года. Фото: vk.com/incident22.
Предположительно, молодой человек был в состоянии сильного опьянения, так как вел себя неадекватно. Парень валялся в луже возле трамвайных путей на пересечении улиц Челюскинцев и Анатолия. Рядом стоял мопед.
Водитель скутера оказал сопротивление приехавшим на вызов полицейским. Поэтому на него надели наручники и увезли для дальнейших разбирательств в участок.
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