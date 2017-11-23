В Барнауле появился сервис быстрого онлайн-бронирования столиков в ресторанах и кафе

В настройках программы можно задать желаемое время посещения. Карта геолокации подскажет вам, какие заведения открыты и расположены поблизости. Уже сейчас в системе работают более 30 заведений Барнаула ("Кинза и Мята", "Пожарка", "Ганс" и другие).

Благодаря интеграции MyRezerv с автоматизированными системами управления заведениями R-Keeper и IIKO, пользователю будет доступна точная информация о свободных и занятых столиках.

В системе есть наглядная планировка интерьеров заведений в 3D, так что можно выбрать подходящее место в заведении: у окна, у барной стойки или рядом с игровой детской комнатой.

Система бронирования онлайн MyRezerv.ru предоставляет меню каждого заведения с актуальными ценами. При желании вы можете выбрать блюда, оформить предзаказ и оплатить его онлайн картами Visa или MasterCard. Не нужно ждать и поглядывать на часы в ожидании заказа: накрытый стол к вашему приходу будет обеспечен.

С системой MyRezerv вы в любое время будете в курсе скидок и событий в ресторанах и барах. Хэллоуин, День святого Валентина или новые блюда от шеф-повара – вы ничего не пропустите, если пользуетесь приложением MyRezerv.

MyRezerv.ru завоевала первое место в номинации "Лучший ИТ-стартап" на IT форуме "Лучшие проекты информатизации на Алтае" 2017 года. Это достижение, подтверждающее качество продукта.

Хотя MyRezerv появился недавно, у команды разработчиков большие планы. В скором времени можно будет заказать доставку еды на дом и воспользоваться сервисом не только в Барнауле, но и в других городах Сибири.