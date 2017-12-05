В Барнауле во время незаконного слива нечистот поймали ассенизатора

В Барнауле мужчину оштрафовали за незаконный слив бытовых отходов, сообщает официальный сайт города.
В Барнауле во время незаконного слива отходов поймали ассенизатора. Фото: barnaul.org.
В Барнауле во время незаконного слива отходов поймали ассенизатора. Фото: barnaul.org.
Мужчина сливал отходы на улице Ковыльной. Он не смог пояснить, почему решил нарушить закон.
Другой нарушитель сливал отходы на улице Звездной. Мужчину не успели задержать, потому что он скрылся. Для установления личности нарушителя материалы отправят в полицию.
Власти напоминают, что в Барнауле жидкие бытовые отходы принимают в районе полигона ТБО (проспект Космонавтов, 74) и на станции в поселке Южном.
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