В Барнауле представят новинки в области охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения

Конференция соберет на одной площадке ведущих российских разработчиков систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом.

Свои разработки представят ведущие производители отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Казани.

Гостей ждут новинки, а также проверенные решения, с которыми можно будет познакомиться "вживую".

Спикерами форума станут представители компаний NOVIcam, ООО "АРСЕНАЛ", ООО "ТЕКО", C.NORD, БАСТИОН и др.

В перерывах между выступлениями гости конференции смогут в неформальной обстановке пообщаться с представителями производителей, а также состоится розыгрыш ценных призов и подарков от производителей.

Организатор мероприятия компания "Системы видеонаблюдения", sv22.ru Участие - бесплатное. Требуется предварительная регистрация.

Зарегистрироваться Вы можете по ссылке ЗДЕСЬ, либо по телефону +7 (3852) 590-090.