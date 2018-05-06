В Барнауле продают коттедж с гаражным комплексом и местом для зимнего сада

В барнаульском поселке Солнечная поляна (ул. Рубиновая) продается кирпичный коттедж площадью 280 кв метров с участком 10 соток. Стоимость объекта, 10,5 млн рублей, сообщает сайт объявлений Avito.ru.
Двухэтажный дом был построен в 2008 году. На первом этаже располагается кухня, столовая, гостиная с витражным остеклением, гардеробная.
На втором этаже - 4 спальни, ванная комната. Есть возможность из веранды второго этажа сделать зимний сад.
В цокольном этаже: вторая кухня (для приготовления заготовок на зиму), комната отдыха, котельная, комната для стирки, погреб.
На придомовой территории выполнен ландшафтный дизайн - разбиты цветники, садовые дорожки, сад с яблонями, вишней, грушей, теплица, зона барбекю с зоной отдыха, баня.
Гаражный комплекс коттеджа рассчитан на два автомобиля. Там же есть мастерская, комнаты для хранения садовой мебели и утвари.
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