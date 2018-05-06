В Барнауле продают коттедж с гаражным комплексом и местом для зимнего сада

В Барнауле продается коттедж с гаражным комплексом. Фото: avito.ru. В Барнауле продается коттедж с гаражным комплексом. Фото: avito.ru. В Барнауле продается коттедж с гаражным комплексом. Фото: avito.ru. В Барнауле продается коттедж с гаражным комплексом. Фото: avito.ru. В Барнауле продается коттедж с гаражным комплексом. Фото: avito.ru. В Барнауле продается коттедж с гаражным комплексом. Фото: avito.ru. В Барнауле продается коттедж с гаражным комплексом. Фото: avito.ru. В Барнауле продается коттедж с гаражным комплексом. Фото: avito.ru. В Барнауле продается коттедж с гаражным комплексом. Фото: avito.ru. В Барнауле продается коттедж с гаражным комплексом. Фото: avito.ru. В Барнауле продается коттедж с гаражным комплексом. Фото: avito.ru. В Барнауле продается коттедж с гаражным комплексом. Фото: avito.ru. В Барнауле продается коттедж с гаражным комплексом. Фото: avito.ru.

Двухэтажный дом был построен в 2008 году. На первом этаже располагается кухня, столовая, гостиная с витражным остеклением, гардеробная.

На втором этаже - 4 спальни, ванная комната. Есть возможность из веранды второго этажа сделать зимний сад.

В цокольном этаже: вторая кухня (для приготовления заготовок на зиму), комната отдыха, котельная, комната для стирки, погреб.

На придомовой территории выполнен ландшафтный дизайн - разбиты цветники, садовые дорожки, сад с яблонями, вишней, грушей, теплица, зона барбекю с зоной отдыха, баня.

Гаражный комплекс коттеджа рассчитан на два автомобиля. Там же есть мастерская, комнаты для хранения садовой мебели и утвари.