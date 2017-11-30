В Барнауле продают редчайшего ручного питона для фотосессий

В Барнауле продают питона для фотосессий. Фото: www.avito.ru/barnaul. В Барнауле продают питона для фотосессий. Фото: www.avito.ru/barnaul. В Барнауле продают питона для фотосессий. Фото: www.avito.ru/barnaul.

Сообщается, что питон имеет длину около трех метров и находится в отличном состоянии здоровья. Из других милейших подробностей известно, что змейка "кушает с огромнейшим аппетитом, линяет чулочком, обожает купаться и спать на диване".

Питон был выведен в Германии. У него идеальный характер (он ручной и контактный). Участвовал в размножении и дважды отец.

Продавец утверждает, что питон - звезда местных фотопроектов и мероприятий. Он прекрасно смотрится в кадре, знает и понимает, что требуется от него как от модели. За этого красавца просят 45 тыс. рублей.

Однако, это не единственная и не самая дорогая рептилия из продающихся в Барнауле. На том же сайте бесплатных объявлений есть предложение обычного тигрового питона за 75 тыс. рублей. Правда его длина 4,5 метра, а вес около 40 килограммов.