В Барнауле за 18 миллионов продают трехкомнатную квартиру с каминным залом

в Барнауле продают квартиру с каминной. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". в Барнауле продают квартиру с каминной. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". в Барнауле продают квартиру с каминной. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". в Барнауле продают квартиру с каминной. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". в Барнауле продают квартиру с каминной. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". в Барнауле продают квартиру с каминной. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". в Барнауле продают квартиру с каминной. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". в Барнауле продают квартиру с каминной. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". в Барнауле продают квартиру с каминной. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". в Барнауле продают квартиру с каминной. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". в Барнауле продают квартиру с каминной. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".

Квартира площадью 150 квадратных метров располагается на восьмом этаже 9-этажного дома. По словам продавца, внутри сделан качественный ремонт, установлена европейская мебель и бытовая техника.

В квартире есть большая кухня, гардеробная, спальная, детская, гостиная, каминная и огромная ванная комната, в которой отдельное помещение отведено для бани.