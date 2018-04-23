В Барнауле за 18 миллионов продают трехкомнатную квартиру с каминным залом

В Барнауле за 18 млн рублей продают трехкомнатную квартиру с каминной и баней в жилом комплексе на Змеиногорском тракте, сообщает "Недвижимость Алтай".
в Барнауле продают квартиру с каминной. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".
в Барнауле продают квартиру с каминной. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".
в Барнауле продают квартиру с каминной. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".
в Барнауле продают квартиру с каминной. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".
в Барнауле продают квартиру с каминной. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".
в Барнауле продают квартиру с каминной. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".
в Барнауле продают квартиру с каминной. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".
в Барнауле продают квартиру с каминной. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".
в Барнауле продают квартиру с каминной. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".
в Барнауле продают квартиру с каминной. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".
в Барнауле продают квартиру с каминной. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".
Квартира площадью 150 квадратных метров располагается на восьмом этаже 9-этажного дома. По словам продавца, внутри сделан качественный ремонт, установлена европейская мебель и бытовая техника.
В квартире есть большая кухня, гардеробная, спальная, детская, гостиная, каминная и огромная ванная комната, в которой отдельное помещение отведено для бани.
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