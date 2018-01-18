В Барнауле произошел серьезный потоп

Вчера, 19:38.
Происшествия

Вечером 18 января в Барнауле прорвало трубопровод на улице Горно-Алтайской. В результате затопило несколько улиц. Помимо Горно-Алтайской, это Северо-Западная и 80-й гвардейской дивизии, сообщил обозреватель altapress.ru Леонид Вихрев. Движение на дорогах перекрыто, жители близлежащих домов остались без водоснабжения.

18 января в Барнауле затопило несколько улиц. Фото: Леонид Вихрев.
18 января в Барнауле затопило несколько улиц. Фото: Леонид Вихрев.
18 января в Барнауле затопило несколько улиц. Фото: Леонид Вихрев.
18 января в Барнауле затопило несколько улиц. Фото: Barnaul22.
18 января в Барнауле затопило несколько улиц. Фото: Barnaul22.
18 января в Барнауле затопило несколько улиц. Фото: Barnaul22.
18 января в Барнауле затопило несколько улиц. Фото: Barnaul22.
18 января в Барнауле затопило несколько улиц. Фото: Barnaul22.
18 января в Барнауле затопило несколько улиц. Фото: Barnaul22.

Леонид Вихрев:

Вечером 18 января на улице Горно-Алтайской случился капитальный потоп. Во время ремонта лопнула труба. Вода стекает по ул. 80-й гвардейской дивизии и далее - вниз, по Северо-Западной. Коммунальщики грейдерами воздвигли мини-дамбу на серединах улиц. Работают аварийные бригады.

Люди с трудом перебираются через поток воды, под которым — лед. При мне две девушки упали прямо в жидкую ледяную грязь.

Воды дома(и, видимо, в соседних многоэтажных домах) нет НИКАКОЙ. Чувствуется явное похолодание. Не исключено, что завтра утром в районе указанных улиц начнет действовать спонтанный каток...

Пользователи Barnaul22 сообщили, что затопленные улицы перекрыли для автомобильного движения. На соседних улицах серьезно затруднено движение.

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