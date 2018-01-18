В Барнауле произошел серьезный потоп

Вечером 18 января на улице Горно-Алтайской случился капитальный потоп. Во время ремонта лопнула труба. Вода стекает по ул. 80-й гвардейской дивизии и далее - вниз, по Северо-Западной. Коммунальщики грейдерами воздвигли мини-дамбу на серединах улиц. Работают аварийные бригады.

Люди с трудом перебираются через поток воды, под которым — лед. При мне две девушки упали прямо в жидкую ледяную грязь.

Воды дома(и, видимо, в соседних многоэтажных домах) нет НИКАКОЙ. Чувствуется явное похолодание. Не исключено, что завтра утром в районе указанных улиц начнет действовать спонтанный каток...