В Барнауле прорвало трубу, вода вылилась на дорогу

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Происшествия

8 января на перекрестке улиц Советской Армии и 42-й Краснознаменной бригады прорвало трубу. Вода вышла на поверхность проезжей части. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.

Прорыв трубопровода на ул. Советской армии.
Прорыв трубопровода на ул. Советской армии. Фото: Максим Кузнецов в vk.com/barneos22.

Свидетели также пишут, что на перекрестке произошло ДТП. Судя по снимкам с места ЧП, в аварию попал грузовик. Движение на перекрестке затруднено.

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