В Барнауле прошла В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса

В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП". В2В выставка услуг для малого и среднего бизнеса. Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП".

Выставка, организованная партнерским объединением "Media MOCT" и Алтайским фондом МСП, проводилась при поддержке Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Официальным партнером мероприятия выступил ЮниКредит Банк.

Информационным партнером стала компания "Дом.ru Бизнес" в г. Барнаул.

На выставке экспозиция была сформирована по следующим направлениям: связь, телекоммуникации, безопасность; рекламные технологии, маркетинг, продвижение, медиарынок; банки, инвестиции, кредиты, финансовые инструменты; консалтинг, сервис, оборудование и технологии для малого бизнеса; новый раздел – услуги с использованием искусственного интеллекта продемонстрировал голосового чат-бота и социальный интеллект.

На общей площади более 100 кв. м 15 компаний Барнаула представили яркие оригинальные стенды, которые подготовили подарки каждому участнику выставки в честь всероссийского дня Предпринимателя-2018. За день работы выставку посетило более 150 человек - собственники и руководители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, представители органов власти, ассоциаций и объединений предпринимателей, региональных структур поддержки бизнеса.

Светлана Пронькина,

директор по b2b филиала телеком-оператора "Дом.ru Бизнес" в г. Барнаул:

— Подобный формат мероприятий интересен тем, что предоставляет участникам возможность в рамках одного дня узнать о решениях, которые способствуют повышению эффективности бизнеса. В современных реалиях сокращения издержек, многие компании стремятся найти те инструменты, которые бы позволили автоматизировать их бизнес-процессы, увеличить продажи. Поэтому пристальное внимание уделяется облачным технологиям, в частности Wi-Fi c маркетинговыми инструментами, облачной телефонии и видеонаблюдению с сервисами аналитики, например, аналитика телефонных продаж, счетчик клиентопотока и т.п.

Умные решения для вашего бизнеса

В рамках В2В выставки, организованной партнерским объединением "Media MOCT" и Алтайским фондом МСП, в этот же день прошла конференция "Умные решения для вашего бизнеса".

Конференция проходила в четыре потока: "Финансы", "Персонал и Бизнес-решения", "Гос контракты" и "Развитие бизнеса". 13 экспертов предоставили наиболее актуальную информацию согласно темам секций.

В блоке "Финансы" аудитория отметила доклад управляющего ОО Барнаульский ЮниКредит Банка Владимира Курочкина: он рассказал о банковских и финансовых продуктах для предприятий малого и среднего бизнеса. Интерес вызвала презентация руководителя Центра предоставления гарантий Алтайского фонда МСП Натальи Магель, которая рассказала о реальных мерах финансовой поддержки предпринимательства, а также презентовала три программы поручительства.

В блоке "Персонал и Бизнес-решения" наибольший интерес вызвали:

презентация директора, бизнес-тренера "Школы Продашь" Солнцевой Анастасии, которая рассказывала о технологиях виртуальной реальности (VR) для обучения персонала

доклад регионального директора компании IVOICE Technology Ирины Купцовой, которая представила аудитории услугу клиентских коммуникаций на основе распознавания речи

выступление эксперта Малафеева Александра – директора агентства "Открытые бренды", рассказавшего о Wi-Fi маркетинге и новинках рынка в этой сфере

В блоке "Гос конракты" благодаря выступлению руководителя отдела по работе с клиентами ООО "РТС-тендер" Николая Мананкина участники смогли узнать о ключевых проблемах госзакупок для среднего и малого бизнеса, типичных ошибках, возникающих при участии в электронных аукционах и их последствиях.

В блоке "Развитие бизнеса" экспортный потенциал предприятий края и пути выхода на международные рынки осветила Римма Москвитина, сотрудник центра поддержки экспорта. Наталья Бикбаева и Петр Григорян рассказали о том, как правильно выбрать франшизу, на что обратить внимание и как избежать ошибок в дальнейшей работе с франчайзером.

За пределами зала

Помимо конференции, на втором этаже в малом конференц-зале прошла дискуссия в формате открытого круглого стола на тему: "Перспективные направления развития технологического предпринимательства и современного образования в Алтайском крае"

Главной задачей круглого стола стало обсуждение возможности создания и развитие в регионе инновационной экосистемы, целью которой станет комплексное модернизация современного образования и налаживание взаимодействия образовательных учреждений и технологических компаний региона.