В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru В Барнауле прошло первое в этом году заседание Клуба читающих бизнесменов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Своим впечатлением от книги поделился генеральный директор Внешнего Корпоративного Университета "Интеграция" Андрей Серов. Вместе с участниками дискуссионного клуба он обсудил, почему возникает разрыв между тем, на что мы тратим время, и тем, что для нас по-настоящему важно. Автор книги Стивен Кови отрицает подход таймменджмента - вместо часов он предлагает компас, потому что в жизни человека важнее направление, а не то, как быстро он идет.

Так же на встрече была директор краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова, которая рассказала, что библиотека дает бесплатный доступ к бизнес-литературе всем желающим. Для этого достаточно прийти в библиотеку с паспортом и зарегистрироваться. После этого читатель получит возможность бесплатно читать бизнес-издания самой большой электронной библиотеки.