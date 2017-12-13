В Барнауле пройдет городская конференция по криптовалюте

19 декабря в 18.00 в конференц-зале Сибирского бильярдного клуба "Богема" (ул. Ленина, 106/1) пройдет конференция "Перспективы развития цифровой экономики в России", посвященная блокчейну, криптовалютам и новому виду инвестирования — ICO.
Большинство мировых экспертов прогнозируют переход к цифровой экономике в ближайшие три-пять лет. Поэтому уже сейчас новые технологии требуют понимания процессов и умения их использовать.
Блокчейн как основа цифровой экономики все сильнее входит в нашу жизнь, обещая совершить качественный скачок в цифровом развитии всего общества, как это сделал интернет 20 лет назад.
Вопросы блокчейн-конференции:
- Технологии блокчейн. Направления развития.
- Виды и оборот криптовалют в РФ и мире.
- Майнинг криптовалют: основы технологии, способы монетизации, перспективы и конкретные элементы монетизации для жителей Барнаула.
- Привлечение денежных средств в стартап или развитие бизнеса ( через ICO). Примеры реализованных проектов через ICO.
- Доступные технологии использования Блокчейн и криптовалют в частности и конкретные элементы монетизации для жителей Алтайского края.
На конференцию приглашают предпринимателей, инвесторов, специалистов в финансовой сфере, юристов, основателей стартапов, крипто- и блокчейн-энтузиастов, а также специалистов по информационной безопасности.
Спикерами станут представители некоммерческой организации Crypto Community Russia:
Алексей Пономаренко
- Член комитета Государственной думы по цифровой экономике.
- Участник программы "Цифровая экономика России".
- Член РАКИБ, создатель множества криптовалютных проектов (блокчейн технологии, разработка криптовалют, сервичы в области крипто-технологий).
- Генеральный директор CryptoBankOne в России.
Сергей Черников
- Директор по развитию CryptoBankOne в России.
- Специалист в сфере пакетного финансирования в криптопродукты (трейдинг, ICO).
- Создатель продуктов в области крипоиндустирии.
Желающих принять участие в конференции, просят зарегистрироваться по телефону +7 (913) 087-13-31.
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- Сюжет: Новости компаний
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