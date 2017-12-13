В Барнауле пройдет городская конференция по криптовалюте

Большинство мировых экспертов прогнозируют переход к цифровой экономике в ближайшие три-пять лет. Поэтому уже сейчас новые технологии требуют понимания процессов и умения их использовать.

Блокчейн как основа цифровой экономики все сильнее входит в нашу жизнь, обещая совершить качественный скачок в цифровом развитии всего общества, как это сделал интернет 20 лет назад.

Вопросы блокчейн-конференции:

Технологии блокчейн. Направления развития.

Виды и оборот криптовалют в РФ и мире.

Майнинг криптовалют: основы технологии, способы монетизации, перспективы и конкретные элементы монетизации для жителей Барнаула.

Привлечение денежных средств в стартап или развитие бизнеса ( через ICO). Примеры реализованных проектов через ICO.

Доступные технологии использования Блокчейн и криптовалют в частности и конкретные элементы монетизации для жителей Алтайского края.

На конференцию приглашают предпринимателей, инвесторов, специалистов в финансовой сфере, юристов, основателей стартапов, крипто- и блокчейн-энтузиастов, а также специалистов по информационной безопасности.

Спикерами станут представители некоммерческой организации Crypto Community Russia:

Алексей Пономаренко

Член комитета Государственной думы по цифровой экономике.

Участник программы "Цифровая экономика России".

Член РАКИБ, создатель множества криптовалютных проектов (блокчейн технологии, разработка криптовалют, сервичы в области крипто-технологий).

Генеральный директор CryptoBankOne в России.

Сергей Черников

Директор по развитию CryptoBankOne в России.

Специалист в сфере пакетного финансирования в криптопродукты (трейдинг, ICO).

Создатель продуктов в области крипоиндустирии.

Желающих принять участие в конференции, просят зарегистрироваться по телефону +7 (913) 087-13-31.

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