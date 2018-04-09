В Барнауле пройдет "Космофест".

В преддверии Дня космонавтики в Барнауле пройдет семейный праздник "Космофест". Мероприятие, которое организует телеком-оператор "Дом.ru" совместно с ТРЦ "GALAXY" состоится 14 апреля в центральном атриуме ТРЦ "GALAXY" (проспект Строителей, 117). Вход – свободный.
Горожан ждет большая развлекательная программа – 9 интерактивных площадок с тематическими мастер-классами, играми и креативной фотозоной. Гости смогут погрузиться в космическую робототехнику от алтайского детского технопарка "Кванториум.22", побывать в настоящем планетарии, принять участие в увлекательных экспериментах, конкурсах и выиграть призы. Любители головоломок смогут пройти космический квест, а юные художники – создать уникальные имбирные пряники.
Евгений Макагонов,
директор барнаульского филиала "Дом.ru":
Фестиваль - это возможность очутиться среди космических пейзажей и почувствовать себя настоящим исследователем. Организуя праздник, мы хотим наглядно показать, как интересно жить в мире технологий и высоких скоростей. Клиенты "Дом.ru" могут выходить в интернет на скорости до 300 Мбит/с. Мы делаем все, чтобы интернет был доступен дома и в любой точке города и страны, а также чтобы он был быстрым и стабильным. По данным Speedtest "Дом.ru" признан самым скоростным провайдером домашнего интернета 2017 года в России.
Партнерами "Космофеста" выступают: ТРЦ "GALAXY", Издательский дом "Алтапресс", радио "ENERGY", алтайский детский технопарк "Кванториум.22", реалити-квест "Взаперти", "МОСИГРА".
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