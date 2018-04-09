В Барнауле пройдет "Космофест"

Сегодня, 15:08.
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В преддверии Дня космонавтики в Барнауле пройдет семейный праздник "Космофест". Мероприятие, которое организует телеком-оператор "Дом.ru" совместно с ТРЦ "GALAXY" состоится 14 апреля в центральном атриуме ТРЦ "GALAXY" (проспект Строителей, 117). Вход – свободный.

В Барнауле пройдет "Космофест".
В Барнауле пройдет "Космофест". Иллюстрация: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".

Горожан ждет большая развлекательная программа – 9 интерактивных площадок с тематическими мастер-классами, играми и креативной фотозоной. Гости смогут погрузиться в космическую робототехнику от алтайского детского технопарка "Кванториум.22", побывать в настоящем планетарии, принять участие в увлекательных экспериментах, конкурсах и выиграть призы. Любители головоломок смогут пройти космический квест, а юные художники – создать уникальные имбирные пряники.

Евгений Макагонов,
директор барнаульского филиала "Дом.ru":

Фестиваль - это возможность очутиться среди космических пейзажей и почувствовать себя настоящим исследователем. Организуя праздник, мы хотим наглядно показать, как интересно жить в мире технологий и высоких скоростей. Клиенты "Дом.ru" могут выходить в интернет на скорости до 300 Мбит/с. Мы делаем все, чтобы интернет был доступен дома и в любой точке города и страны, а также чтобы он был быстрым и стабильным. По данным Speedtest "Дом.ru" признан самым скоростным провайдером домашнего интернета 2017 года в России.

Партнерами "Космофеста" выступают: ТРЦ "GALAXY", Издательский дом "Алтапресс", радио "ENERGY", алтайский детский технопарк "Кванториум.22", реалити-квест "Взаперти", "МОСИГРА".

Справка

АО "ЭР-Телеком Холдинг" - один из ведущих операторов информационно-коммуникационных услуг в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом "Дом.ru", для корпоративных клиентов – под брендом "Дом.ru Бизнес". Поставщик услуг: широкополосный доступ (ШПД) в интернет, цифровое ТВ, телефонная связь, а также видеонаблюдение и Wi-Fi (для корпоративных клиентов). По собственным оценкам, на долю компании приходится 11% российского рынка ШПД и 12% рынка платного ТВ. По количеству обслуживаемых клиентов занимает 2-е место среди интернет-провайдеров России**. Общедоступная сеть DOM.RU Wi-Fi охватывает 18 000 точек по всей стране. В Москве DOM.RU Wi-Fi работает в пределах Садового кольца, в Санкт-Петербурге – в исторической части города. Лауреат многих национальных премий, включая премию "Большая цифра", "ТехУспех", Loyalty Awards Russia. "Дом.ru" признан самым быстрым провайдером домашнего интернета России в 2017 году по версии Speedtest.

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