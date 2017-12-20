Барнаульцев на Новый год-2018 накормят вкусной едой

Ярмарка Вкусной Еды традиционно состоится 22 декабря в ТД "Ультра".
Новогодняя Ярмарка угощений - это уже традиционная ярмарка сладостей и вкусной еды, которая объединит в ТД "Ультра" одни из лучших Новогодних предложений от кофеен, кондитерских города и домашней выпечки.
В рамках ярмарки можно будет не только продегустировать кондитерские новинки, но и приобрести лакомые угощения в качестве подарка или украшения для праздничного стола:
- Имбирные пряники.
- Рождественские пряничные домики.
- Кексы-штолены и штрудели.
- Фигурное песочное печенье.
- Новогодние торты, кексы и маффины.
- Сладкие подарки под елку.
- Кондитерские наборы.
Вход свободный! До вкусных встреч!
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