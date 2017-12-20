Барнаульцев на Новый год-2018 накормят вкусной едой

Новогодняя Ярмарка угощений - это уже традиционная ярмарка сладостей и вкусной еды, которая объединит в ТД "Ультра" одни из лучших Новогодних предложений от кофеен, кондитерских города и домашней выпечки.

В рамках ярмарки можно будет не только продегустировать кондитерские новинки, но и приобрести лакомые угощения в качестве подарка или украшения для праздничного стола:

Имбирные пряники.

Рождественские пряничные домики.

Кексы-штолены и штрудели.

Фигурное песочное печенье.

Новогодние торты, кексы и маффины.

Сладкие подарки под елку.

Кондитерские наборы.

Вход свободный! До вкусных встреч!