Барнаульцев на Новый год-2018 накормят вкусной едой

Сегодня, 13:51.
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Ярмарка Вкусной Еды традиционно состоится 22 декабря в ТД "Ультра".

Новогодняя Ярмарка Вкусной Еды.
Новогодняя Ярмарка Вкусной Еды. Фото: tdultra.ru.

Новогодняя Ярмарка угощений - это уже традиционная ярмарка сладостей и вкусной еды, которая объединит в ТД "Ультра" одни из лучших Новогодних предложений от кофеен, кондитерских города и домашней выпечки.

Новогодняя Ярмарка Вкусной Еды.
Новогодняя Ярмарка Вкусной Еды.

В рамках ярмарки можно будет не только продегустировать кондитерские новинки, но и приобрести лакомые угощения в качестве подарка или украшения для праздничного стола:

  • Имбирные пряники.
  • Рождественские пряничные домики.
  • Кексы-штолены и штрудели.
  • Фигурное песочное печенье.
  • Новогодние торты, кексы и маффины.
  • Сладкие подарки под елку.
  • Кондитерские наборы.

Вход свободный! До вкусных встреч!

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