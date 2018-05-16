В Барнауле пройдет показ модных коллекций "Лето-2018!"

Май — лучшее время для встречи с настоящими друзьями. Море ярких эмоций, потрясающие впечатления и просто отличный отдых в отличной компании — всё это ждет вас в "Пассаже"!

У нас есть все, что нужно для солнечных, жарких дней! Приглашаем танцевать, веселиться и подпевать лучшим хитам певицы Ольги Грушиной. Модельное агентство "Стиль" задает ритм праздника красоты.

Розыгрыш подарков и стильная фотозона. Угощения и отличное настроение! Артисты подарят гостям море позитива, драйва и энергии, а приятным сюрпризом станут welcome-комплименты и подарки гостям от партнеров проекта! Главный приз - путевка на двоих в эко-отель "Алтика!"

Сбор гостей 19 мая в 14.00 на третьем этаже центрального атриума.

Организатор розыгрыша: ТЦ "Пассаж". Срок проведения: 19.05.18 г. Подробные условия розыгрыша уточняйте на месте у организаторов мероприятия