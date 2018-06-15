В Барнауле пройдет пижамная вечеринка

PR-компания "ОРГАНИЗАТОР" предлагает вам поучаствовать в ПИЖАМА PARTY 6 июля! Эта вечеринка — отличный повод на некоторое время попрощаться с реальностью и ежедневной рутиной. Это возможность почувствовать себя свободным, беззаботным и похулиганить. Погрузиться в детство, в котором каждая из нас хотя бы раз оставалась ночевать у подруги. Хотя "ночевкой" это можно было назвать с большой натяжкой, ведь спать совсем не хотелось, а хотелось болтать и веселиться.

В программе: вкусняшки, коктейльчики, фотосессии и бои подушками, гадание на Таро, увлекательный квест и лучший мейк-ап! Конкурс на лучшую пижаму! Дресс-код: мягкие пижамки, сорочки с рюшечками, плюшевые тапки, мягкие игрушки, для боя подушки! Мы ждём вас, 6 июля 2018 года, с 20.00 до 23.00.