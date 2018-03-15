В Барнауле пройдет семинар "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским".

Курс рубля по-прежнему мало предсказуем и подвержен ежедневным колебаниям, поэтому сейчас особенно важно грамотно распределить свои сбережения, защитив их от девальвации и других рыночных рисков.
На конференции вы узнаете, от чего, кроме нефти, зависит курс рубля, каковы перспективы евро и доллара, а также о возможностях инвестирования в текущей экономической ситуации.
Спикеры мероприятия:
- Николай Корженевский – ведущий аналитической программы "Экономика: курс дня", телеканал Россия-24. Один из самых авторитетных в России специалистов по биржевой торговле. Окончил московскую Высшую Школу Экономики. Последние три года работает над кандидатской диссертацией. В процессе написания диссертации Николай проходит стажировку в Стэндфордском университете (Калифорния).
С 2005 г. работает на телевидении - редактор и ведущий на РБК, автор и ведущий аналитической программы "Экономика: Курс дня" на телеканале "Россия 24".
В 2007 году руководил аналитическим департаментом брокерской компанией AForex. Преподаватель Высшей Школы Экономики. Стипендиат Оксфордского фонда.
- Николай Соколов - директор филиала БКС Премьер в Новокузнецке. В 2008 году окончил Российскую Академию Народного Хозяйства и Государственной Службы, г. Екатеринбург.
С 2008 г. работал в ряде крупнейших государственных и иностранных банков и инвестиционных компаний. В ноябре 2013 г. присоединился к команде БКС Премьер.
Семинар "Экономика 2018: разговор "без купюр" с Николаем Корженевским"
Дата и время проведения: 21 марта 2018 года в 18.30.
Место проведения: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12в (Ресторан "Кафе в парке").
Участие в семинаре бесплатное. Зарегистрироваться можно здесь.
Посмотреть более подробную информацию и зарегистрироваться вы можете на сайте bcspremier.ru
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