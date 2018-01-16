В Барнауле пройдет уникальный бизнес-курс "Побеждает умнейший"

Чем хороша концепция бизнес-курса? Тем, что в него включены тренинги на темы, актуальные для любого бизнеса, а именно: управление собственной продуктивностью, управление персоналом и создание конкурентоспособной команды, а еще – нетипичный, нестандартный маркетинг, который ломает стереотипы и помогает продвигать продукты и услуги в аудиториях, "выжженных" традиционной рекламой.

Что особенно важно – курс дает возможность удобно распорядиться ресурсами тренингов на благо бизнеса. Например, тренинг по GTD и "Бизнес-дарвинизм" может пройти сам руководитель, а на тренинг по маркетингу отправить руководителя из профильного департамента.