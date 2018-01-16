В Барнауле пройдет уникальный бизнес-курс "Побеждает умнейший"

"Очень много читают, посещают тренинги, всесторонне развиваются" – такую характеристику можно смело дать современным российским предпринимателям. Владельцы компаний используют любую возможность, чтобы "прокачаться" и принести еще большую пользу своему бизнесу. Логично, что при этом они признают только максимально выгодные пути получения нужной информации.
- 2 марта. Дмитрий Иншаков. Тренинг "Как привести дела в порядок: Основы GTD"
- 6 апреля. Владимир Маринович. Мастер-класс "Бизнес-дарвинизм. Выживают только сильнейшие!"
- 24 мая. Роман Тарасенко. Тренинг "Нестандарт! Делаем маркетинг по-другому".
Наталья Гордейчик,
руководитель "Магис Бизнес":
Чем хороша концепция бизнес-курса? Тем, что в него включены тренинги на темы, актуальные для любого бизнеса, а именно: управление собственной продуктивностью, управление персоналом и создание конкурентоспособной команды, а еще – нетипичный, нестандартный маркетинг, который ломает стереотипы и помогает продвигать продукты и услуги в аудиториях, "выжженных" традиционной рекламой.
Что особенно важно – курс дает возможность удобно распорядиться ресурсами тренингов на благо бизнеса. Например, тренинг по GTD и "Бизнес-дарвинизм" может пройти сам руководитель, а на тренинг по маркетингу отправить руководителя из профильного департамента.
Узнать о спикерах и программах тренингов можно на сайте: magis-business.ru
И по телефону: +7 (3852) 529-759
Внимание! На первые 10 билетов действует специальная цена.
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