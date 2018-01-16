В Барнауле пройдет уникальный бизнес-курс "Побеждает умнейший"

Сегодня, 12:45.
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"Очень много читают, посещают тренинги, всесторонне развиваются" – такую характеристику можно смело дать современным российским предпринимателям. Владельцы компаний используют любую возможность, чтобы "прокачаться" и принести еще большую пользу своему бизнесу. Логично, что при этом они признают только максимально выгодные пути получения нужной информации.

Бизнес-курс "Побеждает умнейший". Иллюстрация: предоставлена организаторами тренинга.
Дмитрий Иншаков. Иллюстрация: предоставлена организаторами тренинга.
Владимир Маринович. Иллюстрация: предоставлена организаторами тренинга.
Роман Тарасенко. Иллюстрация: предоставлена организаторами тренинга.

Дмитрий Иншаков.
Дмитрий Иншаков.
Поэтому компанией "Магис Бизнес" был создан Бизнес-курс "Побеждает умнейший!". В него вошли три главных деловых события весны 2018 года:

  • 2 марта. Дмитрий Иншаков. Тренинг "Как привести дела в порядок: Основы GTD"
  • 6 апреля. Владимир Маринович. Мастер-класс "Бизнес-дарвинизм. Выживают только сильнейшие!"
  • 24 мая. Роман Тарасенко. Тренинг "Нестандарт! Делаем маркетинг по-другому".

Наталья Гордейчик,
руководитель "Магис Бизнес":

Чем хороша концепция бизнес-курса? Тем, что в него включены тренинги на темы, актуальные для любого бизнеса, а именно: управление собственной продуктивностью, управление персоналом и создание конкурентоспособной команды, а еще – нетипичный, нестандартный маркетинг, который ломает стереотипы и помогает продвигать продукты и услуги в аудиториях, "выжженных" традиционной рекламой.

Что особенно важно – курс дает возможность удобно распорядиться ресурсами тренингов на благо бизнеса. Например, тренинг по GTD и "Бизнес-дарвинизм" может пройти сам руководитель, а на тренинг по маркетингу отправить руководителя из профильного департамента.

На тренингах Дмитрия Иншакова.
На тренингах Дмитрия Иншакова.
На тренингах Дмитрия Иншакова.
На тренингах Дмитрия Иншакова.
На тренингах Дмитрия Иншакова.
На тренингах Дмитрия Иншакова.

Узнать о спикерах и программах тренингов можно на сайте: magis-business.ru

И по телефону: +7 (3852) 529-759

Внимание! На первые 10 билетов действует специальная цена.

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