В Барнауле пройдет уникальное мероприятие — "Деловой Новый год"

Уважаемые дамы и господа!
Компания “СиСорт” приглашает вас получить заряд бизнес-энергии на весь 2018 год. В комплекте идут деловые контакты с предпринимателями со всей Сибири, интересные знакомства и множество идей для развития предприятия. Все это 15 декабря 2017 г. в Барнауле в парк-отеле “Чайка” на мероприятии “Деловой Новый год”.
Участники “Делового Нового года” - ведущие бизнесмены Сибири, выпускники президентской и губернаторской программ, MBA разных лет из городов СФО, члены торгово-промышленной палаты и объединения “Деловая Россия”, представители администрации Алтайского края.
Собранные в ходе мероприятия деньги будут переданы на благотворительность. Стоимость участия -2000 рублей.
Генеральный информационный партнер "Делового Нового года" - издательский дом "Алтапресс".
Полная программа “Делового Нового года”
Зарегистрироваться можно здесь >>
Подробности по телефону +7 (913) 272-82-93, электронной почте academy@csort.ru.
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