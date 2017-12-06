В Барнауле пройдет уникальное мероприятие — "Деловой Новый год"

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Уважаемые дамы и господа!

Компания “СиСорт” приглашает вас получить заряд бизнес-энергии на весь 2018 год. В комплекте идут деловые контакты с предпринимателями со всей Сибири, интересные знакомства и множество идей для развития предприятия. Все это 15 декабря 2017 г. в Барнауле в парк-отеле “Чайка” на мероприятии “Деловой Новый год”.

“Деловой Новый год”.
“Деловой Новый год”. Иллюстрация: предоставлена организаторами мероприятия.

Программа.
Программа.
Главным спикером “Делового Нового года” станет бизнес-тренер школы СКОЛКОВО, автор проекта “Счастье в деятельности” Филипп Гузенюк. Во время делового блока мероприятия под его руководством эксперты и бизнесмены из городов Сибири проработают наиболее актуальные темы развития бизнеса в 2018 году.  Во время неформальной части участники встретят наступающий Новый год в кругу интересных людей.

Участники “Делового Нового года” - ведущие бизнесмены Сибири, выпускники президентской и губернаторской программ, MBA разных лет из городов СФО, члены торгово-промышленной палаты и объединения “Деловая Россия”, представители администрации Алтайского края.

Собранные в ходе мероприятия деньги будут переданы на благотворительность. Стоимость участия -2000 рублей.

Генеральный информационный партнер "Делового Нового года" - издательский дом "Алтапресс".

Полная программа “Делового Нового года”

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Подробности по телефону +7 (913) 272-82-93, электронной почте academy@csort.ru.


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