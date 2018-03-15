В Барнауле пройдет выставка-продажа теплиц.

С 15 по 25 марта 2018 года компания Агроном проводит выставку-продажу теплиц. Также на выставке пройдет презентация сверхпрочной теплицы АГРОНОМ.

На весь модельный ряд максимальная скидка 15% (скидка действует при наличном расчете). Воспользуйтесь уникальной возможностью приобрести теплицу от производителя по низкой цене. Действует услуга бесплатного хранения теплицы. Наши консультанты помогут сделать правильный выбор! Выставка-продажа теплиц пройдет по адресу: Барнаул, ул. Взлетная, 2к (площадка у ЭКО-Ярмарки ВДНХ)