В Барнауле пройдет выставка-продажа теплиц

Сегодня, 09:00.
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С 15 по 25 марта 2018 года компания Агроном проводит выставку-продажу теплиц. Также на выставке пройдет презентация сверхпрочной теплицы АГРОНОМ.

В Барнауле пройдет выставка-продажа теплиц.
В Барнауле пройдет выставка-продажа теплиц. Фото: Архив компании "Агроном".

На весь модельный ряд максимальная скидка 15% (скидка действует при наличном расчете).

Воспользуйтесь уникальной возможностью приобрести теплицу от производителя по низкой цене. Действует услуга бесплатного хранения теплицы.

Наши консультанты помогут сделать правильный выбор!

Выставка-продажа теплиц пройдет по адресу:

Барнаул, ул. Взлетная, 2к (площадка у ЭКО-Ярмарки ВДНХ)

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