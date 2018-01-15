В Барнауле работница депо погибла под трамваем

В Барнауле утром 14 января, во время проведения буксировочных работ в трамвайном депо погибла женщина, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Трагедия произошла в 9 утра в барнаульском трамвайном депо № 3. Во время буксировки трамвая в ремонтный бокс при открытии двери женщину затянуло между домкратом и трамваем.
В результате ЧП 61-летняя женщина получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Она умерла на месте происшествия.
Следователи проводят проверку. Они дадут правовую оценку действиям лиц, которые ответственны за безопасность при проведении маневровых работ. Сейчас опрашивают работников депо и изымают нужные документы.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.