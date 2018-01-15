В Барнауле работница депо погибла под трамваем

Трагедия произошла в 9 утра в барнаульском трамвайном депо № 3. Во время буксировки трамвая в ремонтный бокс при открытии двери женщину затянуло между домкратом и трамваем.

В результате ЧП 61-летняя женщина получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Она умерла на месте происшествия.

Следователи проводят проверку. Они дадут правовую оценку действиям лиц, которые ответственны за безопасность при проведении маневровых работ. Сейчас опрашивают работников депо и изымают нужные документы.