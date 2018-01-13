В Барнауле разыскивают голубоглазую женщину в бордовом берете

Вчера, 15:32.
Жизнь

Разыскивается 58-летняя жительница Барнаула Людмила Долгалева, о местоположении которого ничего неизвестно с 12 января 2018 года, сообщает "Лиза Алерт".

Карта. Поиск.
Карта. Поиск. Фото: СС0.

Людмила Долгалева.
Людмила Долгалева.
Приметы пропавшей:

  • рост 165-168 см,
  • телосложение плотное,
  • тёмно-русые волосы,
  • глаза голубые.

Была одета:

  • бордовый вязанный берет,
  • коричневый пуховик с капюшоном,
  • чёрные бриджи,
  • красно-коричневые сапоги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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