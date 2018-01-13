В Барнауле разыскивают голубоглазую женщину в бордовом берете

Разыскивается 58-летняя жительница Барнаула Людмила Долгалева, о местоположении которого ничего неизвестно с 12 января 2018 года, сообщает "Лиза Алерт".
- рост 165-168 см,
- телосложение плотное,
- тёмно-русые волосы,
- глаза голубые.
Была одета:
- бордовый вязанный берет,
- коричневый пуховик с капюшоном,
- чёрные бриджи,
- красно-коричневые сапоги.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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