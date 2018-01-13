В Барнауле разыскивают голубоглазую женщину в бордовом берете

Разыскивается 58-летняя жительница Барнаула Людмила Долгалева, о местоположении которого ничего неизвестно с 12 января 2018 года, сообщает "Лиза Алерт".

Людмила Долгалева. рост 165-168 см,

телосложение плотное,

тёмно-русые волосы,

глаза голубые. Была одета: бордовый вязанный берет,

коричневый пуховик с капюшоном,

чёрные бриджи,

красно-коричневые сапоги. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).