В Барнауле разыскивают 8-летнюю девочку, которая пропала во время шторма

Сегодня, 10:02.
Происшествия

Волонтеры "Лизы Алерт" начали розыск 8-летней Екатерины Клышевой из Барнаула. 23 июня вечером незадолго до ураганного шторма девочка ушла гулять из дома на улице Панфиловцев и до сих пор не вернулась.

Пропал ребенок!
Пропал ребенок! Фото: altapress.ru.
Пропала Екатерина Клышина.
Пропала Екатерина Клышина.

Приметы:

  • рост 125-130 см
  • плотного телосложения
  • волосы светло-русые до пояса
  • глаза голубые.

Была одета в оранжевую майку, коричневые с серым рисунком шорты, сиреневые сланцы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, просят сообщить по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный). 

Обновлено от 11.38: девочка нашлась живой и здоровой, сообщили поисковики "Лизы Алерт".

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