В Барнауле разыскивают 8-летнюю девочку, которая пропала во время шторма

Волонтеры "Лизы Алерт" начали розыск 8-летней Екатерины Клышевой из Барнаула. 23 июня вечером незадолго до ураганного шторма девочка ушла гулять из дома на улице Панфиловцев и до сих пор не вернулась.
Приметы:
- рост 125-130 см
- плотного телосложения
- волосы светло-русые до пояса
- глаза голубые.
Была одета в оранжевую майку, коричневые с серым рисунком шорты, сиреневые сланцы.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, просят сообщить по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный).
Обновлено от 11.38: девочка нашлась живой и здоровой, сообщили поисковики "Лизы Алерт".
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