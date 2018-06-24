В Барнауле разыскивают 8-летнюю девочку, которая пропала во время шторма

Волонтеры "Лизы Алерт" начали розыск 8-летней Екатерины Клышевой из Барнаула. 23 июня вечером незадолго до ураганного шторма девочка ушла гулять из дома на улице Панфиловцев и до сих пор не вернулась.

Пропала Екатерина Клышина. Приметы: рост 125-130 см

плотного телосложения

волосы светло-русые до пояса

глаза голубые. Была одета в оранжевую майку, коричневые с серым рисунком шорты, сиреневые сланцы. Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, просят сообщить по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный). Обновлено от 11.38: девочка нашлась живой и здоровой, сообщили поисковики "Лизы Алерт".