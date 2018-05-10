В Барнауле ребенок потерял ногу из-за некачественной медпомощи

В Алтайском крае ребенку ампутировали ногу. Если бы пострадавшего быстрее перевезли из одного лечебного учреждения в другое, то конечность можно было бы сохранить, сообщает прокуратура региона.
Суд установил, что ребенок попал в ДТП и получил различные травмы, в том числе перелом ноги. Позднее ее ампутировали по медицинским показаниям.
По данным судебно-медицинской экспертизы, транспортировка пострадавшего из одного лечебного учреждения в другое была запоздалой.
— Комиссия экспертов указала, что при своевременной транспортировке истца в специализированное медицинское учреждение и более раннем хирургическом вмешательстве существовал шанс сохранения конечности пострадавшего, — отмечают в ведомстве.
Ранее Железнодорожный районный суд Барнаула отказал в удовлетворении иска к медицинской организации о взыскании компенсации морального вреда из-за оказания медицинской помощи ненадлежащего качества. Однако Алтайский краевой суд отменил это решение.
В беседе с altapress.ru Екатерина Боровкова, старший помощник прокурора Железнодорожного района, рассказала, что пострадавший должен получить компенсацию 100 тысяч рублей.
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