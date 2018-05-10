В Барнауле ребенок потерял ногу из-за некачественной медпомощи

Суд установил, что ребенок попал в ДТП и получил различные травмы, в том числе перелом ноги. Позднее ее ампутировали по медицинским показаниям.

По данным судебно-медицинской экспертизы, транспортировка пострадавшего из одного лечебного учреждения в другое была запоздалой.

— Комиссия экспертов указала, что при своевременной транспортировке истца в специализированное медицинское учреждение и более раннем хирургическом вмешательстве существовал шанс сохранения конечности пострадавшего, — отмечают в ведомстве.

Ранее Железнодорожный районный суд Барнаула отказал в удовлетворении иска к медицинской организации о взыскании компенсации морального вреда из-за оказания медицинской помощи ненадлежащего качества. Однако Алтайский краевой суд отменил это решение.

В беседе с altapress.ru Екатерина Боровкова, старший помощник прокурора Железнодорожного района, рассказала, что пострадавший должен получить компенсацию 100 тысяч рублей.