В Барнауле с успехом прошла конференция "Современные системы безопасности – 2018"

Организатор мероприятия - компания "Системы видеонаблюдения", собрала на одной площадке экспертов и ведущих производителей в таких областях, как видеонаблюдение, контроль и управление доступом, охранно-пожарная сигнализация, источники резервированного питания.

Деловая программа конференции включала презентации известных производителей средств безопасности и видеонаблюдения: NOVIcam, "Арсенал", C.NORD, ТЭКО, "Энергон", "Бастион". Докладчики презентовали технические новинки, проверенные решения и практику внедрения предлагаемых решений.

Мероприятие посетили представители монтажных организаций, служб безопасности, а также представители организаций, заинтересованных в обеспечении безопасности.

За 3 дня конференции гости получили 12 часов полезного контента, возможность пообщаться с производителями оборудования, подарки от спикеров конференции и впечатляющий, завершающий событие банкет!