В Барнауле впервые начали отапливать школу энергией Земли

В барнаульской школе №93 реконструировали систему отопления. Теперь здание будут отапливать с пользованием энергии Земли, сообщает официальный сайт города.
Школу решили реконструировать после того, как котельная отказалась отапливать учреждение. В здании заменили высокотемпературную систему отопления на низкотемпературную. В этой технологии для отопления здания используют тепло земли, которое преобразуют через тепловой насос. В Алтайском крае такое новшество использовали впервые.
Кроме того, чтобы отопление было более эффективным, здание утеплили и сделали энергосберегающую вентиляцию с использованием тепла для подогрева наружного воздуха. Также заменили двери, поставили новые окна, радиаторы и автоматизированный тепловой пункт.
Тепловой насос с высоким КПД сделали в России специально для этой школы. Второй насос стоит на кухне. Он снабжает школу горячей водой, которая обходится почти бесплатно. Вода нагревается от тепла плит во время готовки.
Сообщается, что проект финансировали из городского бюджета.
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