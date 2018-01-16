В Барнауле "скорая" столкнулась с легковым автомобилем

Утром в Барнауле на Павловском тракте в районе Теплого рынка произошло ДТП с участием "скорой". Машина медиков столкнулась с легковым авто, сообщили очевидцы в Barnaul 22.
В ГИБДД Барнаула уточнили, что ДТП произошло в районе дома № 51 на Павловском тракте в 9:50.
Обстоятельства происшествия и виновник уточняются. Сообщается, что обошлось без пострадавших.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.