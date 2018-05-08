В Барнауле снесут известное кафе "У Григорича"

Сегодня, 16:13.
Жизнь

Популярное среди барнаульцев кафе "У Григорича" на Змеиногорском тракте демонтируют в 2019 году, сообщает Упрдор "Алтай".

Шашлык.
Шашлык. Фото: СС0.

Сносом здания займется собственник. Рядом владелец строит трехэтажный многофункциональный комплекс.

Кафе "У Григорича" снесут до начала дорожных работ на шоссе Ленточный бор. Дорогу расширят до четырех полос по проекту "Безопасные и качественные дороги".

Новый комплекс на Змеиногорском тракте будут вводить в эксплуатацию поэтажно. В первую очередь для автомобилистов откроют заведение общепита. Потом заработают гостиница и автосервис.

В 2015 altapress.ru писал, что на Змеиногорском тракте рядом с шашлычной "У Григорича" построят здания из красного и желтого кирпича. Новый объект очень напоминает ресторан "Арарат", который сровняли с землей в феврале 2014 года. Тогда же на аппаратном совещании мэрии сообщали, что конструкция кафе "У Григорича" считается временной и подлежит сносу. Новое заведение должны были открыть в 2018 году, однако планы поменялись.

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