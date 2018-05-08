В Барнауле снесут известное кафе "У Григорича"

Популярное среди барнаульцев кафе "У Григорича" на Змеиногорском тракте демонтируют в 2019 году, сообщает Упрдор "Алтай".
Сносом здания займется собственник. Рядом владелец строит трехэтажный многофункциональный комплекс.
Кафе "У Григорича" снесут до начала дорожных работ на шоссе Ленточный бор. Дорогу расширят до четырех полос по проекту "Безопасные и качественные дороги".
Новый комплекс на Змеиногорском тракте будут вводить в эксплуатацию поэтажно. В первую очередь для автомобилистов откроют заведение общепита. Потом заработают гостиница и автосервис.
В 2015 altapress.ru писал, что на Змеиногорском тракте рядом с шашлычной "У Григорича" построят здания из красного и желтого кирпича. Новый объект очень напоминает ресторан "Арарат", который сровняли с землей в феврале 2014 года. Тогда же на аппаратном совещании мэрии сообщали, что конструкция кафе "У Григорича" считается временной и подлежит сносу. Новое заведение должны были открыть в 2018 году, однако планы поменялись.
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