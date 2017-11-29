В Барнауле состоится семинар по актуальным вопросам ВЭД

Семинар проводится для представителей компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность. В качестве экспертов на семинаре выступят представители Алтайской таможни и банка.

В программе семинара:

"Изменения Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017", руководитель сектора валютного контроля Банка "Левобережный" Оксана Першина;

"Таможенные функции по валютному контролю с учетом положений Инструкции Банка России №181-И", заместитель начальника отдела контроля таможенной стоимости Алтайской таможни Андрей Андриянов;

"Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности", начальник валютного управления Банка "Левобережный" Денис Комогорцев.

Приглашаем на семинар руководителей предприятий и специалистов, отвечающих за направление ВЭД в компании.

Семинар пройдет 6 декабря 2017 г. с 12.00 до 14.00 по адресу: г. Барнаул, ул. Короленко, 107, издательский дом "Алтапресс".

Участие в семинаре бесплатное. Требуется предварительная регистрация. Подать заявку на участие в семинаре можно на сайте Банка "Левобережный".

Подробную информацию уточняйте по телефону 8-800-3333-555.

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