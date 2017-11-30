В Барнауле у "Газели" на ходу отлетело колесо.

В Барнауле у автомобиля "Газель" во время движения оторвалось колесо, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на пересечении улиц Юрина и Солнечная поляна в районе 14:00. Отлетевшее колесо "Газели" влетело в бампер иномарки, которая ехала впереди. По словам очевидцев, пострадавших нет. Информация уточняется.