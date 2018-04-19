В Барнауле учились конструировать роботов

Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".
В честь Дня космонавтики для горожан была организована большая развлекательная программа с интерактивными площадками, тематическими мастер-классами и креативной фотозоной. Гости побывали в планетарии, играли в настольные игры, решали головоломки, учились конструировать роботов и даже украшали имбирные пряники. Самые активные ушли с "Космофеста" с подарками, которые выиграли в конкурсах и викторинах - тоже на космическую тему.
Праздник завершился розыгрышем сертификата на годовой пакет услуг от "Дом.ru". Его победительницей стала Наталья Живаева.
— Пришли с семьей на фестиваль и решили принять участие в одном из конкурсов. На удачу не надеялась, потому что никогда не выигрывала. А потому моё удивление было особенным, когда со сцены объявили моё имя! Очень приятно было стать победителем. Уже потом, дома, мы решили, что сертификат отдадим брату, чтобы он подключил услуги "Дом.ru".
Организуя праздник, оператор хотел показать, как интересно жить в мире технологий и высоких скоростей. Клиенты провайдера выходят в интернет на скорости до 200 Мбит/с. По данным Speedtest "Дом.ru" признан самым скоростным провайдером домашнего интернета 2017 года в России.
Справка
АО "ЭР-Телеком Холдинг"
- один из ведущих операторов информационно-коммуникационных услуг в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом "Дом.ru"
, для корпоративных клиентов – под брендом "Дом.ru Бизнес". Поставщик услуг: широкополосный доступ (ШПД) в интернет, цифровое ТВ, телефонная связь, а также видеонаблюдение и Wi-Fi (для корпоративных клиентов). По собственным оценкам, на долю компании приходится 11% российского рынка ШПД и 12% рынка платного ТВ. По количеству обслуживаемых клиентов занимает 2-е место среди интернет-провайдеров России**. Общедоступная сеть DOM.RU Wi-Fi охватывает 18 000 точек по всей стране. В Москве DOM.RU Wi-Fi работает в пределах Садового кольца, в Санкт-Петербурге – в исторической части города. Лауреат многих национальных премий, включая премию "Большая цифра", "ТехУспех", Loyalty Awards Russia. "Дом.ru" признан самым быстрым провайдером домашнего интернета России в 2017 году по версии Speedtest.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.