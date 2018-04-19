В Барнауле учились конструировать роботов

Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг". Семейный праздник "Космофест". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".

В честь Дня космонавтики для горожан была организована большая развлекательная программа с интерактивными площадками, тематическими мастер-классами и креативной фотозоной. Гости побывали в планетарии, играли в настольные игры, решали головоломки, учились конструировать роботов и даже украшали имбирные пряники. Самые активные ушли с "Космофеста" с подарками, которые выиграли в конкурсах и викторинах - тоже на космическую тему.

Праздник завершился розыгрышем сертификата на годовой пакет услуг от "Дом.ru". Его победительницей стала Наталья Живаева.

— Пришли с семьей на фестиваль и решили принять участие в одном из конкурсов. На удачу не надеялась, потому что никогда не выигрывала. А потому моё удивление было особенным, когда со сцены объявили моё имя! Очень приятно было стать победителем. Уже потом, дома, мы решили, что сертификат отдадим брату, чтобы он подключил услуги "Дом.ru".

Организуя праздник, оператор хотел показать, как интересно жить в мире технологий и высоких скоростей. Клиенты провайдера выходят в интернет на скорости до 200 Мбит/с. По данным Speedtest "Дом.ru" признан самым скоростным провайдером домашнего интернета 2017 года в России.

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