В Барнауле успешно состоялась первая научно-практическая конференция по биомедицине. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. В Барнауле успешно состоялась первая научно-практическая конференция по биомедицине. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. В Барнауле успешно состоялась первая научно-практическая конференция по биомедицине. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. В Барнауле успешно состоялась первая научно-практическая конференция по биомедицине. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. В Барнауле успешно состоялась первая научно-практическая конференция по биомедицине. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. В Барнауле успешно состоялась первая научно-практическая конференция по биомедицине. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. В Барнауле успешно состоялась первая научно-практическая конференция по биомедицине. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. В Барнауле успешно состоялась первая научно-практическая конференция по биомедицине. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. В Барнауле успешно состоялась первая научно-практическая конференция по биомедицине. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. В Барнауле успешно состоялась первая научно-практическая конференция по биомедицине. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. В Барнауле успешно состоялась первая научно-практическая конференция по биомедицине. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия.

Если такие бренды, как Цветы Баха, HEEL, Boiron хорошо известны в нашем крае, то применение геммоэкстрактов (экстрактов из почек растений) еще является редкостью. А доклад о спагириках (фитоэкстракты, приготовленные по особой технологии), и вовсе открыл нам новый, не известный ранее терапевтический метод.

Лиля Восканян,

главный врач клиники-организатора:

На конференции мы преследовали важную цель — познакомить врачей Барнаула с альтернативными методами терапии препаратами натурального происхождения, чтобы они могли расширить свои возможности в помощи пациентам. Не всегда пациент хорошо переносит синтетический препарат, бывают случаи, когда пациент длительно принимает большое количество лекарств, что само по себе является серьезной нагрузкой на организм. Очень часто при функциональных расстройствах нет необходимости назначения сильнодействующих препаратов. Во всех этих ситуациях биопрепараты становятся отличной альтернативой или дополнением в комплексном лечении. Поэтому врачу важно ориентироваться в том, что предлагает современная биофармация. К сожалению, чем дальше от столицы, тем меньше информации поступает к специалистам, поэтому мы стремились восполнить этот информационный дефицит. И, если судить по откликам участников, нам это удалось.

Более ста врачей различных специальностей посетили мероприятия конференции, и все участники отмечали важность полученной информации. А по итогам семинара по применению цветочной терапии Баха запланировано целых два вебинара для барнаульских специалистов. Если вам интересна тема применения биопрепаратов, но вы по какой-то причине не попали на конференцию, пишите ваши пожелания на почту учебного направления медицинского центра "Исида" edu@isida-barnaul.ru, с учетом ваших заявок мы будем составлять план образовательных вебинаров.