В Барнауле вандалы выкопали несколько ёлочек у Мемориала Славы

Ночью 26 декабря неизвестные украли несколько маленьких ёлок у барнаульского Мемориала Славы, сообщает официальный сайт города.
В Барнауле вандалы выкопали несколько елочек у Мемориала Славы. Фото: barnaul.org.
В Барнауле вандалы выкопали несколько елочек у Мемориала Славы. Фото: barnaul.org.
В Барнауле вандалы выкопали несколько елочек у Мемориала Славы. Фото: barnaul.org.
Деревья высадили в октябре по программе реновации зеленых насаждений. Из них хотели сформировать зеленую изгородь.
Вандалы выкопали 7 маленьких ёлочек. Полицейские ищут злоумышленников. Испорченную изгородь специалисты хотят восстановить весной.
Ранее altapress.ru писал, что в ночь на 11 октября неизвестные украли 22 деревца, посаженные у Мемориала Славы.
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