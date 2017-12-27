В Барнауле вандалы выкопали несколько ёлочек у Мемориала Славы

В Барнауле вандалы выкопали несколько елочек у Мемориала Славы. Фото: barnaul.org. В Барнауле вандалы выкопали несколько елочек у Мемориала Славы. Фото: barnaul.org. В Барнауле вандалы выкопали несколько елочек у Мемориала Славы. Фото: barnaul.org.

Деревья высадили в октябре по программе реновации зеленых насаждений. Из них хотели сформировать зеленую изгородь.

Вандалы выкопали 7 маленьких ёлочек. Полицейские ищут злоумышленников. Испорченную изгородь специалисты хотят восстановить весной.

Ранее altapress.ru писал, что в ночь на 11 октября неизвестные украли 22 деревца, посаженные у Мемориала Славы.