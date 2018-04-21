В Барнауле за 20 миллионов рублей семикомнатную квартиру с премиальной сантехникой

В Барнауле в Центральном районе продают квартиру за 20 млн рублей. Она находится на последнем этаже 15-этажного дома. Есть выход на крышу, где летом можно оборудовать зону отдыха и бассейн.
В Барнауле продают двухуровневую семикомнатную квартиру. Фото: avito.ru.
В Барнауле продают двухуровневую семикомнатную квартиру. Фото: avito.ru.
В Барнауле продают двухуровневую семикомнатную квартиру. Фото: avito.ru.
В Барнауле продают двухуровневую семикомнатную квартиру. Фото: avito.ru.
В Барнауле продают двухуровневую семикомнатную квартиру. Фото: avito.ru.
В Барнауле продают двухуровневую семикомнатную квартиру. Фото: avito.ru.
В Барнауле продают двухуровневую семикомнатную квартиру. Фото: avito.ru.
В Барнауле продают двухуровневую семикомнатную квартиру. Фото: avito.ru.
В Барнауле продают двухуровневую семикомнатную квартиру. Фото: avito.ru.
В Барнауле продают двухуровневую семикомнатную квартиру. Фото: avito.ru.
В Барнауле продают двухуровневую семикомнатную квартиру. Фото: avito.ru.
В Барнауле продают двухуровневую семикомнатную квартиру. Фото: avito.ru.
В Барнауле продают двухуровневую семикомнатную квартиру. Фото: avito.ru.
Площадь квартиры — 259 квадратных метров. Продавец пишет, что в квартире сделан "дизайнерский ремонт".
В квартире есть сауна. По словам продавца, у дома удобная инфраструктура: рядом находятся школы, ВУЗы, дошкольные учреждения, магазина и рестораны. Квартира продается вместе с "брендовой мебелью и премиальной сантехникой".
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