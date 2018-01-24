В Барнауле закрылся тайский мебельный магазин Index

Завоевание России тайский Index начал именно с Барнаула. В интервью altapress.ru Пит Нойем, вице-президент по международному бизнесу Index Living Mall, рассказывал, что компания откликнулась на предложение предпринимателей Бориса и Алексея Заякиных.

Пит Нойем,

вице-президент по международному бизнесу Index Living Mall:

— Они хорошие люди. Когда Борис впервые приехал в наш магазин в Дубаи, мы на тот момент еще не могли представить, что будем работать с русскими. Во-первых, немногие среди них владеют английским. Во-вторых, чтобы начать совместно вести бизнес, требуется высокий уровень доверия. Но вскоре стало понятно, что намерения у Заякиных серьезные и что у них есть опыт, нужный для ведения нашего бизнеса. Мы приехали в Барнаул, совместно провели исследование рынка, чтобы определить потенциальные перспективы, и нашли их хорошими.

Ритеил представил себя как конкурента шведской сети IKEA. От нее Index Living Mall отличался тем, что предлагал мебель и аксессуары для долгосрочного использования.

В соцсетях покупатели Index Living Mall пишут, что сожалеют о закрытии магазина. Здесь они могли купить уникальные, интересные вещи для интерьера.

Справка

Борис Заякин является владельцем 100% долей фирм "М2" и "Интерьерные решения" и 75% долей фирмы "Аксиома" (все три фирмы зарегистрированы в Республике Алтай). В 2016 году его признали банкротом: предприниматель не смог исполнить свыше трех месяцев обязательства должника перед Сбербанком на 812 млн рублей.

В сентябре 2017 году судебные приставы арестовали товар в Index Living Mall. Арест наложен на 500 товаров на сумму в 8 млн рублей. Тогда в службе судебных приставов пояснял altapress.ru, что собственник мог вернуть долги в добровольном порядке до 25 сентября. Ранее собственник выставлял ТВЦ "Республика" (в нем работает Index Living Mall) на продажу за 560 млн рублей.