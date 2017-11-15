В Барнауле закрывают пивные в жилых домах по жалобам горожан

В Барнауле после ночных рейдов по проверке работы пивных, функционирующих в многоквартирных жилых домах закрывают или заставляют перепрофилироваться многие пивные заведения. Главными помощниками в борьбе с незаконными "пивниками" остаются неравнодушные барнаульцы, сообщает мэрия. Так, в Индустриальном районе с начала года к ответственности привлекли 60 предприятий. Половина из них исправилась, перепрофилировавшись в кафе по критерию ГОСТа "Услуги общественного питания", часть закрылась, оставшиеся сократили режим работы до положенного времени — 21.00.
За последние несколько месяцев по обращениям жителей объектами проверки стали: "Пивная" на улице Лазурная (сокращен режим работы), магазин на Солнечной поляне (закрылся), "Пивная тема" на улице Новгородская (закрылся), "Борода" на улице Взлетная (закрылся), бар "Холостяк" на улице Малахова (оштрафован) и другие объекты.
В этом году изъяли несколько тысяч литров незаконной и, возможно, опасной жидкости в таких торговых точках.
Напомним, с 1 июля 2016 года на первых этажах жилых домов запретят продавать спиртное с 21.00 до 9.00. За нарушение закона грозит штраф на должностных лиц в размере до 10 000 рублей, на юридических лиц — до 100 000 рублей.
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