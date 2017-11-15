В Барнауле закрывают пивные в жилых домах по жалобам горожан

За последние несколько месяцев по обращениям жителей объектами проверки стали: "Пивная" на улице Лазурная (сокращен режим работы), магазин на Солнечной поляне (закрылся), "Пивная тема" на улице Новгородская (закрылся), "Борода" на улице Взлетная (закрылся), бар "Холостяк" на улице Малахова (оштрафован) и другие объекты.

В этом году изъяли несколько тысяч литров незаконной и, возможно, опасной жидкости в таких торговых точках.

Напомним, с 1 июля 2016 года на первых этажах жилых домов запретят продавать спиртное с 21.00 до 9.00. За нарушение закона грозит штраф на должностных лиц в размере до 10 000 рублей, на юридических лиц — до 100 000 рублей.