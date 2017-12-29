В Барнауле запустили социальную сеть для родителей

— Мы создали это мобильное приложение, чтобы любая мама нашего города могла получать "на ходу" всю самую важную информацию, - говорят авторы.

Главная суть приложения - городская лента обсуждений - прямой чат, где мамочки могут общаться с такими же мамами. В ленте можно задать любой вопрос, поделиться опытом или проблемой, получить помощь и найти подруг.

В приложении также можно найти множество статей о детях, актуальные городские новости, информацию о правах родителей, прогноз погоды, рецепты и другие полезные сервисы.

Кроме того, мобильное приложение содержит справочник организаций Барнаула с интерактивной картой, встроенной системой рейтингов и отзывов, афишу детских и семейных мероприятий, информацию об акциях и скидках для мам и детей.

Приложение "МамыГорода" - гид по материнству и детству и абсолютно бесплатная помощь мамам Барнаула! Всё самое важное теперь в телефоне.

Первое мобильное приложение "МамыГорода" можно скачать в Google Play и App Store.

Универсальная ссылка на скачивание: app.mamochki22.ru/setup

Сайт приложения: app.mamochki22.ru